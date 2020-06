Misura la febbre a 30 persone per volta: il termoscanner ideato da Hightek srl è made in Salerno

Misurare la febbre fino a 30 persone per volta? Con il termoscanner ideato da Hightek srl, gruppo salernitano di Castel San Giorgio, composto da docenti universitari del Politecnico di Torino, ingegneri informatici ed aerospaziali, ora si può. Il Termoscanner Ireo, infatti, è in grado di misurare la temperatura corporea contemporaneamente fino a 30 persone per volta.

Si tratta di una telecamera installata ad una altezza di 1-3 metri, che rileva la temperatura in maniera multipla e senza dover attendere minuti in fila, quando ci si trova all’interno di un’azienda o in fabbrica, così come in futuro nelle scuole o per aeroporti ed ospedali ed in ogni ambiente affollato. L'innovativa tecnologia, dunque, è “Made in Salerno”.