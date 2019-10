Virus intestinale: boom di accessi al Ruggi, i consigli per evitare il contagio

Boom di accessi, all'ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, per il virus intestinale che sta colpendo grandi e piccini. Numerosissimi, i casi di persone e bambini con vomito violento e dissenteria.

I disagi

Tra penuria di posti letto e richieste improprie al reparto di emergenza, purtroppo, non mancano dunque disagi per i pazienti del nosocomio, costretti a lunghe attese e, in molti casi, a sistemazioni provvisorie in attesa della disponibilità di accoglienza nei reparti idonei.

I consigli

Per non subire contagi, è opportuno non avere stretti contatti con chi è stato colpito dal virus e, in generale, lavarsi spesso le mani, evitando ambienti chiusi troppo affollati.