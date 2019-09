“Avrò Cura di te”: al via le visite gratuite a Camerota, l'iniziativa

Tutto pronto a Camerota per la Giornata della Salute che, organizzata dall’associazione “Avrò Cura di te” in collaborazione con la Lilt di Salerno, promuove anche quest’anno, in occasione dei festeggiamenti per san Pantaleone medico e martire, una giornata speciale di visite gratuite offerte da numerosi specialisti. L’iniziativa, ideata dal dottor Gianni Ruocco, con il patrocinio del Comune di Camerota, prevede per il pomeriggio di sabato 28 settembre, la possibilità di effettuare, presso il Municipio di Camerota, trasformato in un maxi ambulatorio, una serie di visite mediche specialistiche gratuite, grazie alla disponibilità mostrata da tanti professionisti, provenienti anche da altre regioni. Con l’ausilio della parrocchia di San Daniele e San Nicola, sono state anche individuate, nel territorio, delle persone più bisognose alle quali è stata data priorità nella prenotazione della visita.

Dalle 16, le seguenti visite specialistiche:

ENDOCRINOLOGIA: dott. Domenico Caggiano, direttore U.O.C.di Endocrinologia, A.O.U. “S.Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, Salerno;

CARDIOLOGIA: dott.ssa Lucia Soriente, dirigente medico U.O.C Cardiologia, A.O.U. “S.Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, Salerno;

ORTOPEDIA: Andrea Sinno, A.O.U . Ruggi di Salerno;

EMATOLOGIA: dott. Giovanni D’Arena, Direttore U.O.C di Ematologia e Trapianto Cellule staminali, Ospedale civile di Rionero in Vulture, (PZ);

PEDIATRIA: dott. Carolina Mauro, Pediatra, A.O.U. “S.Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, Salerno; ;

OCULISTICA: dott. Elio Trotta, Oculista, Sapri; dott. Diego Cucciniello, Optometrista, Camerota; ; dott. Giovanni Cavaliere, Optometrista, Camerota;

DIETOLOGIA: dott.ssa Liana R. Cammarano, Biologa Nutrizionista, Salerno;

NEFROLOGIA – IPERTENSIONE: dott.ssa Anna Gianmarino, dirigente medico presso P.O. Eboli;

ECOGRAFIA: dott.Luciano Trivelli, resp. medicina interna Casa di Cura Cobellis;

ONCOLOGIA: dott. ssa Fortuna Lombardi, Dir. Medico Oncologia A.O.U. “S.Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, Salerno;

DERMATOLOGIA: Maria Agozzino, Università Vanvitelli Napoli;

DIABETOLOGIA: Nicola Iovino, Distretto 64 Asl Salerno;

FLEBOLOGIA: Dott. Biagino Fiscella, - chir. Gen. Ospedale di Polla;

PNEUMOLOGIA . Dott. Giuseppe Basile, clinica Cobellis, Vallo della Lucania,

FISIATRIA: Dott. Vincenzo Passaro, MMG, Vallo della Lucania;

NEUROCHIRURGIA-NEUROMED: dott.ssa Chiara Caggiano e dott. Rocco Severino

Sempre sabato, a partire dalle ore 9,30, presso lo studio dentistico Ruocco, in via Greco numero 1 a Camerota, si effettueranno ALTRE VISITE specialistiche: ore 9,30 :UROLOGIA, dott. Umberto Greco, Dir: UOC “S.Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, Salerno;

ore 16: GINECOLOGIA: Carlo Matrisciano, Clinica Tortorella;

ODONTOIATRIA: dott.ssa Dalida Fiscella; dott. Mario Caggiano, Università degli studi di Salerno, Salerno; dott. Roberto Rispoli, Termoli; igiene dentale: Antonio Carinci, Salerno

MEDICINA ESTETICA: dott. Fausto Rispoli, Termoli (CB).

Grazie alla collaborazione con la Lilt, Avró cura di te prevederà anche una giornata di prevenzione contro il Melanoma. Giovedì 3 ottobre presso lo studio Ruocco con Giuseppe Pistolese ed Ermanno Albano visite e esame dermatoscopico dei nevi a cura della Lilt Salerno.