Visite senologiche e consulenze nutrizionali gratuite: l'appuntamento a Sant'Eustachio

Tornano le visite gratuite organizzate dall'associazione Noi in rosa aps in collaborazione con le Politiche Sociali del Comune di Salerno.

L'appuntamento

Il 6 luglio alle ore 17, infatti, presso la parrocchia di San'Eustachio, in via Quintino di Vona, saranno offerte consulenze sull'alimentazione e visite senologiche a cura dei senologi Carlo Iannace e Giuseppe Amaturo, insieme con i nutrizionisti Marco Preziuso e Veronica Gaeta. Per informazioni e prenotazioni: 3928677918