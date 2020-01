"Le Domeniche della Salute": visite ortopediche nell'oratorio di Pastorano

Il Rotary Club Salerno Est, in collaborazione con la parrocchia di San Felice in Pastorano, ha organizzato per domenica 26 gennaio delle visite ortopediche a cura del dottor Francesco Pasucci.

Le visite

Le visite si terranno nell'oratorio Via, Verità e Vita di Pastorano. La giornata si svolgerà nell'ambito de Le Domeniche della Salute. "La prevenzione è fondamentale nella diagnosi precoce di molte malattie - spiegano dall'organizzazione - Per questo motivo i Club Rotary del Distretto 2100 hanno istituito Le Domeniche della Salute: medici specialistici saranno a tua disposizione ogni mese per offrirti screening gratuiti e consigli utili sulle patologie più diffuse".