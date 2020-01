Visite senologiche e consulenze alimentari gratuite a Sant'Egidio del Monte Albino

Ritorna, nel salernitano, "Insieme per la vita", l'iniziativa di prevenzione promossa da "Noi in Rosa aps" per offrire visite senogiche e consulenze alimentari gratuite, a cura dei senologi Carlo Iannace, Giuseppe Amaturo e del biologo nutrizionista Marco Preziuso.

L'appuntamento

L'appuntamento, questa volta, è fissato per il 25 gennaio dalle 9.30 alle 13, presso il centro diagnostico Padovano di via nazionale, a Sant'Egidio del Monte Albino. Per informazioni: 081917962.