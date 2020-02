Visite senologiche e consulenze nutrizionali gratuite a Salerno: il nuovo appuntamento

Ritorna, il 24 febbraio alle ore 16, presso il Centro Sociale di Salerno, in via Cantarella, "Insieme per la vita". l'iniziativa di prevenzione promossa da "Noi in Rosa aps". Obiettivo, quello di offrire visite senologiche e consulenze alimentari gratuite, a cura dei senologi Carlo Iannace, Giuseppe Amaturo e del biologo nutrizionista Marco Preziuso.

Le informazioni

Alle 18, si terrà poi la pratica di Qicong con Ulla Scuccimarra. Per informazioni: 3928677918 (telefonare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19).