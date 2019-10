Zuppa di formaggio fresco, crostini e pomodorini confit: la ricetta

A Roccagloriosa, un piccolo paesino tra il Cilento ed il golfo di Policastro, ci sono dei ragazzi che hanno deciso di ricominciare, di rialzarsi e adottare uno stile di vita dettato dalla passione, esprimendo un territorio e facendolo alla loro maniera.

Sto parlando del Biscottificio Resilienza, un'azienda a conduzione familiare, che ha deciso di produrre taralli, freselle, grissini e biscotti, con farine macinate da grani coltivati in zone rurali marginate dal grande sviluppo economico.

Da qui l'idea di un piatto tiepido, che ha come ingrediente principe, le freselle integrali.

Ingredienti 4 persone

300gr di ricotta di vacca

100gr di latte intero

20gr di olio EVO

sale e pepe qb

100gr freselle integrali

10gr di burro

10 pomodirini

timo

salvia

40gr di farina

200ml olio di semi

basilico

Procedimento

Frullate la ricotta con il latte e aggiungete un filo d'olio, regolando di sale e pepe. In una padella fate sciogliere il burro e fate saltare (non tostare, ma saltare) le freselle e trasferirle su carta assorbente lasciandole raffreddare. Tagliate i pomodorini in due e dopo aver versato dell' olio d'oliva su di una teglia coperta con carta forno, disponeteli per poi aggiungere il timo e cuocere in forno preriscaldato a 110°C per circa 90 minuti. In una padella portate l'olio di semi a 170°C, ungete le foglie di salvia con olio freddo per poi passarle nella farina e friggerle per circa 2 minuti, fino a renderle croccanti, e le poggiate su della carta assorbente. A questo punto riscaldate a fuoco lento e mescolate continuamente la crema di formaggio e quando sarà tiepido, la versate in una terrina aggiungendo i pomodorini confit, la salvia fritta, le foglie di basilico fresche, un filo di olio EVO e le freselle integrali.

Le freselle nel formaggio le troverete eccezionali.....e vi prego non telefonatemi per farmi i complimenti, é solo merito dei Resilienti.