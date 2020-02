Orecchiette con melanzane, pinoli e caciocavallo silano: la ricetta

Oggi parliamo di Montesano sulla Marcellana (SA), un piccolo borgo alle pendici dei Monti della Maddalena, a sud del Vallo di Diano. E' qui che la Famiglia Gallo, grazie al papà Catiello, ha incominciato nel 1978 l'attività casearia con l'Azienda Campolongo. Oltre al latte fresco di alta qualità e ai prodotti freschi a pasta filata, qui si produce il Caciocavallo a marchio DOP riconosciuto dal Consorzio di Tutela del Caciocavallo Silano...ed è proprio con questo formaggio che ho sperimentato questa nuova ricetta.

Ingredienti per 4pax:

360gr di orecchiette

2 melenzane di piccole dimensioni

pinoli

100gr di pomodorini

basilico

aglio

olio EVO

sale

Procedimento:

Lavate le melenzane, dividetele per metà e togliete i semi se vi si presentassero, poi tagliate a tocchetti e versate in una padella capiente, dove avrete precedentemento riscaldato due cucchiai di olio d'oliva e uno spicchio d'aglio. Fate rosolare per qualche minuto e poi aggiungete i pomodorini tagliati a spicchi. Fate cuocere bene fino a quando le melenzane si saranno ammorbidite abbastanza. Intanto portate a bollore l'acqua per le orecchiette, salate e versatevi la pasta. In un padellino, che avrete fatto riscaldare bene, fate tostare per due minuti i pinoli e teneteli da parte. Aggiungete un cucchiaio di acqua di cottura alle melenzane che intanto si saranno bene asciugate.

Quando la pasta sarà al dente, scolatela e versatela nella padella con le melenzane, portandola a fine cottura e saltandola con la stessa maestria di uno chef quotato (quale non sono ahahaaha).

Impiattate e aggiungete in abbondanza scaglie di caciocavallo e qualche fettina tagliata sottile, i pinoli tostati ed una foglia di basilico.

Fate riposare per qualche secondo in modo da far sciogliere la pasta filata e...chiudete gli occhi, il resto ve lo sussurrerà il piatto.