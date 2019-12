Maccheroni al pesto con alici e peperoni corno di capra: la ricetta

E' nel 2018, quindi da pochissimo tempo, che a Padula, comune situato nel Vallo di Diano e conosciuto soprattutto per la Certosa di Padula, nasce l'Azienda Agricola Kore. Un'azienda giovane e fatta di giovani che coltiva peperoni, peperoncini ed erbe aromatiche per poi trasformarli in eccellenze. Da qui Michela Alliegro è partita per offrire il giusto compromesso tra tradizione ed innovazione, facendo massima attenzione al rispetto per l'ambiente e alla biotecnologia applicata.

E proprio da qui parte l'idea del mio piatto, da una Nzerta di peperoni, dalla tradizione e dai colori del peperone Cerasella.

Ingredienti per 4 pax:

250gr pasta corta rigata

olio evo

basilico

aglio

50gr mandorle

4 peperoni cerasella

olio di semi

30gr alici

sale qb

Preparazione:

Incominciate preparando il pesto. Lavate bene le foglie ed asciugatele accuratamente. Mettete nel frullatore con le mandorle, uno spicchio d'aglio,sale e olio evo, ma fate attenzione a non renderlo molto fluido; è preferibile che le mandorle restino grossolane e facciano la parte croccante. Poi portate a temperatura l'olio di semi e fate friggere i peperoni dopo averli puliti dai semi, il gambo e lavati/asciugati. Mettete a bollire l'acqua e intanto in una padella incominciate a rosolare l'aglio e le alici. Quando la pasta sarà al dente, scolate e versate nella padella aggiungendo due cucchiai di acqua di cottura e continuate a fiamma basse per qualche minuto.Spegnete il fuoco, aggiungete il pesto e amalgamate il tutto . Impiattate e aggiungete i peperoni fritti tagliati a pezzettoni.

Io amo aggiungere un cucchiaio di stracciatella in cima al piatto e alla prima forchettata...ringrazio Kore.