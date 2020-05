Stecca di pecorino e paprika affumicata, con crema di fave: la ricetta

La Primavera, il verde, i pascoli, i formaggi e tutti quei colori e profumi che solo questa stagione sa donarci. E' così che ho preso una ricetta antica quasi come il formaggio e ho deciso di farla mia, modificandola con due semplici ingredienti, paprika affumicata e fiocchi di mais

Spesso questo piatto si prepara con formaggio filante per rendere il cuore della frittella morbido e goloso, ma in questo caso il pecorino mantiene una consistenza giusta e piacevole, tanto da rendere il morso croccante e soprattutto creare un ottimo abbinamento con la mousse di fave.

Ingredienti per 2pax:

200gr di pecorino

mais per panatura

1 uovo

olio EVO

paprika affumicata

400gr di fave

30gr olio

sale qb

acqua qb

succo limone qb

pepe qb

1 spicchio di aglio

Procedimento:

Immergete le fave in acqua bollente e lasciate cuocere per circa 10 minuti. Scolatele e risciaquate con acqua fredda per privarle della loro buccia. Versatele in un contenitore per frullatore e aggiungete sale, pepe, olio, limone, aglio, sale e acqua se la mousse dovesse risultare ancora troppo densa alla fine della frullatura. Mettete in frigo e lasciate riposare per circa 30 minuti. Ora passate al formaggio, che taglierete in stecche sottili di un centimetro, passatele nell'uovo che avrete sbattuto in una ciotola precedentemente e poi nella farina/fiocchi di mais. Immergetele nell'olio che dovrà avere una temperatura di circa 180° e fateli cuocere per 2/3 minuti o fino a quando la panatura non avrà raggiunto un colore dorato. Lasciate assorbire l'olio in eccesso con lo scottex e riponetele in una ciotola per poi spolverarli con la paprika affumicata e intingerli nella mousse di fave.

E a questo punto, buona primavera.