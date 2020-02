Bruschetta gamberetti, stracciatella e gorgonzola: la Ricetta

Oggi invece ci ripetiamo. Ritorno a Sanza nel Caseificio Mediterraneo della Famiglia Confuorto. Sono nuovamente alle pendici del Monte Cervati perchè qualche giorno fa ho avuto modo di recuperare un gorgonzola dolce strepitoso ed ho pensato subito alla stracciatella di Sabino, due prodotti di origine casearia che insieme avrebbero potuto fare la differenza su una bruschetta di pane casereccio abbinandoli ai gamberetti...e da li, dopo alcuni prove, la ricetta.

Ingredienti (per singola porzione):

Pane cotto al forno

2 gamberetti

1 cucchiaio di gorgonzola dolce

1 cucchiaio di stracciatella

1/4 tuorlo d'uovo (difficile lo so, ma provate ad immaginare la porzione per 4 pax)

1 cucchiaio di burro

Sherry

Procedimento:

Lavate in modo accurato i gamberetti, sgusciateli e con l'ausilio di uno stuzzicadente, togliete il budello di colore nero. Mettete la padella sul fuoco e aggiungete il burro, una volta sciolto fatevi rosolare i gamberetti e dopo due minuti aggiungete delle gocce di cherry, lasciandolo evaporare. Da parte, in una ciotola, lavorate la stracciatella ed il gorgonzola fino ad ottenere un composto omogeneo e a questo punto versate il tuorlo in modo da rendere più cremosi gli ingredienti. Fatto questo tirate fuori i gamberetti dalla padella e versate il composto, che scalderete per max 1 minuto (attenti a non farlo asciugare troppo). Tostate la fetta di pane, spalmate il composto, guarnite con i gamberetti e mettete in forno a gratinare per una decina di minuta a 190°. Tirate fuori dal forno, mettete su due gocce di olio e del timo fresco e servite.

Detto questo, fate sapere a Sabino quant'era buona la stracciatella, lui ci tiene tanto ai complimenti... ahahah