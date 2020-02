Pasta e fagioli con salsiccia e cavatelli: la ricetta

Questa è la volta della mia cittadina (Sala Consilina) e con Lei di un ragazzo il cui nome è Pietro Cava e della sua Pasta Artigianale a lenta essicazione.

Pietro è uno dei pochi coraggiosi, uno di quei ragazzi che ha deciso di giocare in casa mettendosi in gioco e fare l' agricoltore. Coltiva terreni della piana ormai abbandonati, circa tredici ettari, che ha prelevato per coltivare grano e successivamente trasformarlo in pasta secca "biologica". Una scelta dettata dai ricordi che della nonna, quando gli preparava a mano i formati di pasta tradizionali valdianesi e soprattutto spinta dall'idea di ridare vita a quei terreni ormai incolti applicando il metodo biologico, senza l'uso di concimi ed antiparassitari chimici.

Produce circa venti formati di pasta e tra questi ho scelto una ricetta classica preparata con i Cavatelli: la pasta e fagioli.

Ingredienti 4pax:

360gr cavatelli

olio EVO

200gr fagioli

aglio

polvere di peperoni crusci

1 spicchio di salsiccia stagionata

sale

Procedimento:

Ovviamente i fagioli vanno lessati la sera precedente ...inutile dirlo, oppure usate fagioli precotti, ma onestamente il risultato non sarà lo stesso. Detto questo, in una pentola soffriggete l'aglio e aggiugete la salsiccia (ed eccovi svelato il segreto) spogliata dalla sua protezione (pelle) e la lasciate rosolare insieme all'aglio per qualche minuto. Quando sarà dorata, aggiungete i fagioli ed un cucchiaio di polvere di crusco, lasciate scottare mescolando continuamente per qualche minuto ed aggiugete 750 ml di acqua. Portate e bollore, aggiungete la pasta ed crosta di parmigiano. Raggiunta la cottura, spegnete il fuoco e lasciate riposare.

Impiattate e se vi va di aggiungere un po di piccante per dare più carattere alla portata ma più infiammate...non prendetevela con me.