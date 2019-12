Sformato di riso e zafferano: la ricetta

A Montesano (Monte-Sano per le diverse sorgenti e per l'aria pura) e precisamente nel Vallo di Diano, da diversi anni si coltiva una pianta da fiore il cui utilizzo risale alla notte dei tempi: lo zafferano. Coltivato ad un'altezza di circa 1000 metri s.l.m. e dalle mani sapienti di Gino, lo Zafferano Montesano è un prodotto di ottima qualità dovuto si alla coltivazione, ma anche alle caratteristiche climatiche e moroflogiche della zona di produzione.

Da qui un' idea veloce per un piatto di facile esecuzione , lo sformato di riso allo zafferano con formaggio e zucca.

Ingredienti per 4pax:

20gr di grana grattugiato

1/2 cipolla

300gr riso carnaroli

200gr di asiago

sale qb

1 shottino di liquore alle noci

10gr di zafferano Montesano

500gr di zucca

1lt di brodo

30gr di burro

Procedimento:

Portiamo a bollore l'acqua e aggiungiamo il sale, spegnamo e dopo qualche minuto versiamo lo zafferano. Iniziamo a rosolare la cipolla tritata finemente e aggiungiamo un mestolo di brodo e 1/3 del burro a disposizione. Facciamo ritirare il brodo e versiamo il riso che faremo tostare per qualche minuto, sfumando successivamente con il liquore alle noci. Continuiamo la cottura aggiungendo il brodo poco per volta girando continuamente con un mestolo di legno. A fine cottura si lascia mantecare con il grana e raffreddare.

Intanto lessiamo la zucca tagliata a cubetti per 4/5 minuti e la schiacciamo con una forchetta. Ora in una padella antiaderente si fa sciogliere l'ultima parte del burro e si versa metà del riso appiattendo con un cucchiaio. Mettiamo l'asiago tagliato a fette sottili o cubetti e la polpa di zucca, si aggiunge il riso e si compatta. Cuociamo per circa 5 minuti per lato come si fa per le frittate , lasciandolo dorare sulle due facce.

Servitelo caldo e........provate a gustarlo con qualche goccia di mostarda di peperone crusco....e mi fate sapere.