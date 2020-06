Risotto con caprino affinato e fiori di cartamo: la ricetta

Alla base di ogni buon risotto, abbiamo il burro o un formaggio a pasta dura per la mantecatura. Questa ricetta è composta da un solo passaggio, fatto con un cagliata di capra che sostituisce di fatto la mantecatura finale e sarà l'unico ingrediente principe del piatto. Il formaggio di cui parliamo ha una pasta cremosa ed un sapore intenso e mediamente dolce, mentre l' affinatura con i fiori di cartamo lo rendono di un colore giallo intenso e dona al naso un'aroma floreale. Matura in cantina naturale per circa 60 giorni, fino quando avrà completato il suo percorso e raggiunto la giusta stagionatura. Il riso che preferisco per questa preparazione è il Vialone con un chicco medio ed una cottura ideale.

Ingredienti per 4pax:

280gr di riso Vialone

200gr di Michelina ai fiori di Cartamo (formaggio caprino)

80ml vino bianco

cipolla, sedano, carota per il brodo

1,5 lt acqua

sale

Procedimento:

Preparate il brodo vegetale versando l'acqua in una pentola e portandola ad ebollizione. Ora salate e aggiungete le verdure che porterete a cottura ed infine filtrerete tenendolo al caldo sul fornello a fiamma bassa. Procuratevi una padella capiente, riscaldatela e versate il riso facendolo tostare per circa 4 minuti. Quando il chicco avrà un aspetto translucido, aggiungete il vino bianco e fate sfumare fino a quandi si sarà completamente evaporato. Da questo momento versate un mestolo per volta di brodo e girate continuamente, perchè come sapete il risotto per essere eccellente ha bisogno di coccole e quindi girato continuamente. A metà cottura aggiungete il formaggio e continuate fino a quando sarà pronto. Spegnete la fiamma e lasciate riposare per qualche minuto. A questo punto impiattate e...aggiungete qualche manciata di stimmi di zafferano buono/nprofumato e vi assicuro che chiederete il bis.