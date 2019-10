Rustico di broccoli e mostarda di peperoni: la ricetta

Esistono due aziende nel Vallo di Diano capaci di esprimere in pieno la grandezza di questa fantastica terra. La prima è situata in un territorio che ricorda gli scenari del romanzo di Johanna Spyri. Si trova a Magorno, frazione di Montesano sulla Marcellana (SA) e l’azienda Agricola si chiama TRE VALLI (Norcineria Bianculli).

Antonio e Romina seguono i loro maiali sin dalla nascita, alimentandoli con sfarinati coltivati nei fondi di proprietà e limitrofi all’allevamento. Dopo aver selezionato le carni nel laboratorio aziendale ed averle unite a quelle spezie che raccontano una parte delle storia Valdianese, danno vita a salumi dal valore unico, stagionati a mille metri di altitudine e lavorati come una volta…….con passione.

La seconda, invece, ha voluto concentrare l’arte del gusto in piccoli vasetti di vetro, trasformando le materie prime (biologiche) coltivate nell’area di Padula (SA) e facendole diventare mostarde da abbinare a piatti e ricette. Francesco Ferrigno, alchimista ed amministratore dell’azienda TELLUS, è un ragazzone dal viso gentile che prova ad inventarsi ed inventare per promuovere quella terra a lui tanto cara, tanto da ispirarmi con la sua mostarda di peperoni Corno di Capra (Cerasella) per il rustico di cui sto per parlarvi.

Ingredienti



4 uova 480gr di farina

30gr di zucchero 100gr di mostarda di peperoni

15gr di sale 150gr di broccoli scottati

120gr di olio di semi di girasole 1 bustina di lievito per torte salate

180gr di latte 150 gr di salsiccia stagionata

Procedimento

In una ciotola aprite le uova e dopo aver aggiunto lo zucchero, incominciate a sbatterle; aggiungete successivamente il sale, l’olio, il latte, metà della farina, il lievito ed i broccoli lessati (ricordate di sminuzzarli). Continuando ad unire il composto con la frusta, aggiungete la salsiccia tagliata a cubetti e la mostarda, facendo bene attenzione a rendere l’impasto di “colore” uniforme. A questo punto imburrate ed infarinate uno stampo per plumcake ed infornate a 180° per circa 45 minuti.

Di solito una metà la mangio ancora prima di sfornarla, ma vi assicuro che servirla a tavola insieme ad una crema di pecorino... è di una goduria unica.