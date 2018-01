“3Voglie in centro”: apre i battenti il nuovo store del gusto a Battipaglia

La storia della famiglia Tafuri si prepara ad un nuovo capitolo, con l'unione alla famiglia Ferraiuolo: nasce “3Voglie in centro” a Battipaglia. Apre i battenti il 4 febbraio alle 18, infatti, il nuovo store del gusto che delizierà i palati di tutti, dalla colazione alla cena passando per il pranzo, gli spuntini e gli aperitivi. In 150 metri quadrati, a cui se ne aggiungono 30 di dehor, 20 posti a sedere, una caffetteria, una boulangerie ed un bancone, troveranno spazio lievitati dolci (croissant, brioche, pani al cioccolato) e salati (pizza in teglia e sfizi vari, tra cui anche fritti), tutti ottenuti con farina bio.

La storia

Valentino Tafuri, forte dell’esperienza e del successo della pizzeria artigianale 3Voglie, raddoppia con “3Voglie in centro”: “Non sarei mai riuscito senza mia madre e mia sorella che curano la prima gestione 3voglie Pizzeria, e senza mio padre che ha seguito tutti i lavori del nuovo progetto. Altrettanto fondamentali Francesco Ferraiuolo e Michela De Caro, miei soci e forti sostenitori, siamo un bel gruppo, la nostra capacità di lavorare insieme e sostenerci vicendevolmente rende possibile anche i sogni. Ringrazio tutto il mio staff che ogni giorno lavora proprio con la stessa passione che ho trasmesso loro in questi anni ”, ha detto.

Il brindisi

Sarà un piccolo brindisi (con degustazione ed in compagnia), domenica pomeriggio, a suggellare l’inizio ufficiale di questa nuova avventura, luogo versatile in cui gustare prodotti (soprattutto da forno) dalla colazione alla cena in una lunga apertura che andrà dalle 7 del mattino alle 23 della sera. Un modo per accompagnare con piacere tutta la giornata, scandita da prodotti sempre caldi ed attenti alle esigenze di un pubblico che ama riflettere su ciò che mangia, ma che purtroppo ha sempre meno tempo. Ecco perché centrale sarà la possibilità di prenotare telefonicamente e che permetterà a chiunque di fare la spesa a distanza, per poi ritirare il pacco in Via Mazzini 68 all’ora desiderata.

Le specialità

I croissant con burro belga DOP, il cafoncino, la baguette rustica semi integrale, il pane con solo lievito madre: questi saranno solo alcuni dei tanti prodotti che proporrà “3Voglie in centro”. “Poolish, biga e preimpasti: sono queste le tecniche di cui ci serviamo e che ci aiutano ad ottenere prodotti superiori, che partono sempre da una selezione maniacale della materia prima, come la farina che in questo locale sarà esclusivamente biologica ed è frutto del lavoro attento del Mulino Marino”, spiega Valentino. Entusiasmante l'adesione di “3Voglie in centro” al progetto “Figli di Pasta Madre” del noto panificatore Renato Bosco, che permetterà ai prodotti realizzati con esclusivo lievito madre di poter godere del marchio FPM. Tanta curiosità.