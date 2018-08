A cena dal contadino: menù di stagione e aria fresca a La Casina Vegan Home Restaurant

Un menù di stagione, a km 0, dove la tradizione si fonde con l'innovazione, nel segno del gusto: è la proposta per domani sera, 2 agosto, presso la Casina Vegan Home Restaurant di Giovi, capitanata dalla cuciniera vegana Cristina De Vita.

Un grande tavolo, quattordici sedie, le verdure dell'orto e il fresco del pergolato, per un appetitoso social eating contadino. Una gustosa occasione da non perdere. Per info e prenotazioni (obbligatorie): 340/2486196