"A scuola di cioccolato" al Caffè Castorino di Salerno: l'appuntamento

Si terrà sabato 17 novembre, alle 18, il secondo appuntamento con il gusto, presso il Caffè Castorino di via Crispi, sul Carmine, per un incontro interamente dedicato all'affascinante mondo del cacao e della lavorazione del cioccolato.

Tutti "A lezione di cioccolato", dunque, dal maestro, Umberto Pignatiello, imprenditore molto attento alla qualità e alla provenienza delle materie prime e alla diffusione della cultura del buon cioccolato artigianale, raffinato e autentico. La sua "lezione" sarà l'occasione per approfondire la conoscenza delle diverse tipologie di cacao e di cioccolato e per vederlo all'opera. Un'occasione imperdibile per i golosi: l'ingresso è libero.