Non solo caffè e beverage, "Al Portico" arrivano anche i gelati artigianali: la curiosità

Non solo squisiti caffè e deliziosi dolci, "Al Portico" di via Gramsci, sulla Lungoirno, adesso è possibile degustare anche gelati artigianali, yogurt e crepes, in spazi ancora più ampi e più eleganti, dopo i lavori di ristrutturazione che hanno interessato il locale salernitano.

Lo staff capitanato da Aniello Avagliano, infatti, è tornato in azione, dall'11 agosto, per offrire una pausa golosa ai buongustai, all'ombra del porticato o negli accoglienti locali completamente rinnovati e resi ancora più spaziosi. Punto di riferimento per gli abitanti del quartiere e non solo, dunque, "Al Portico", wine e lounge bar, noto e apprezzato per i ricchi aperitivi, ora sta coccolando i palati dei salernitani anche con i suoi invitanti gelati artigianali: una tappa obbligata per gli amanti del gusto.

Gallery