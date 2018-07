Cetara, arriva “Alici come prima”: ristorazione di qualità e pescaturismo

Tutti gli amanti del pesce fresco a leccarsi, a Cetara. Gianluca D’Uva, titolare da aprile 2017 del ristorante “Alici come prima” e gestore da qualche giorno di un peschereccio, il “Salvatore I”, oltre a offrire ai turisti della Costiera amalfitana la possibilità di vivere le emozioni dell’attività di pesca fianco a fianco con l’equipaggio, garantisce ogni giorno materia prima da impiegare nella preparazione dei piatti della sua trattoria di mare.

Lo chef

Ad affiancare D’Uva sin dalla nascita di “Alici come prima” è stato il giovanissimo chef napoletano Stefano Cavaliere, con esperienze sia al San Pietro di Cetara sia al Paesan di Londra. Da aprile 2018 la brigata di cucina si è arricchita con l’arrivo del cetarese Raffaele Pappalardo, chef con numerose esperienze anche in Francia.

Il menù

Non solo pescato ma anche prodotti dell’orto, per i buongustai. Sessanta i coperti totali, per la maggior parte esterni, ubicati nel cuore del borgo marinaro di Cetara sulla strada che conduce verso la spiaggia e il porto: tanta curiosità tra gli amanti della forchetta.