Marina d'Arechi: spunta anche "Amo", il nuovo ristorante e lounge bar

Taglio del nastro, il 7 settembre alle ore 20:30, per il nuovo ristorante e lounge bar di Marina d'Arechi Amo, che si aggiunge al ristorante e bar Semprinporto ed al bar in spiaggia di Marina Beach.

Una serata condita da buon cibo e buona musica, nell'angolo più scenico del port village, con vista sulla costiera amalfitana e sulla banchina dei mega yacht. AMO è aperto tutti i giorni della settimana, dalle 9 alle 15 e dalle 17 all'1, con cornetti caldi per iniziare bene con una eccellente prima colazione, freschi cocktail da gustare in qualsiasi momento ed un menù ricco di prodotti di eccellenza per deliziare il proprio palato a pranzo e a cena.