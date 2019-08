Arachidi 100% italiane senza aflatossine: il 1° esperimento nella provincia di Salerno

Parte in provincia di Salerno il primo esperimento di arachidi 100% italiane senza aflatossine. Scomparse da 40 anni dalle nostre aree, adesso a produrle è un’azienda agricola di Eboli. Come fa sapere la Coldiretti, le noccioline - americane di nome, ma tricolori d'origine - entreranno ufficialmente in produzione a partire dall'anno prossimo ma la prima raccolta sarà già a settembre.

La sfida

Una sfida importante soprattutto perché il prodotto è interamente della filiera tutta italiana, salubre, senza aflatossine, a differenza delle arachidi provenienti da paesi a rischio che Coldiretti ha già incluso nella black list dei cibi più pericolosi a causa della presenza di aflatossine.