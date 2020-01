Arancini, crocche e specialità siciliane: inaugurata "Mizzica" a Salerno

Tanta curiosità, questa sera, in Piazza Portanova a Salerno, per l’inaugurazione di “Mizzica”, una vera e proprio novità per lo street food salernitano.

Le specialità

Si tratta - come mostrano le foto di Antonio Capuano - di una rosticceria dedicata esclusivamente alla tradizione siciliana, dove si possono degustare, ad esempio, arancini, crocchè, panelle e tante altre specialità della Sicilia. Ai fornelli, ovviamente, uno chef pasticcere rosticciere di Palermo.

