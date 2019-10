Buon caffè e birre artigianali: ha aperto i battenti l'Ari Bar a Salerno

Apre in piazza Onofrio Coppola, adiacente al Cedisa, "Ari Bar", un nuovo punto di ristoro gestito da Valentina e Francesco Liguori e Nicola Erculeo.

La gestione

Tre giovani con la passione del buon caffè e della birra artigianale, dunque, hanno dato vita ad un posto accogliente e ben rifinito, ideale per una sosta o per iniziare al meglio la giornata. Domenica, l'inaugurazione con tanti amici per brindare alla nuova avventura che porta il nome della piccola di Valentina e Nicola. Tanta curiosità.