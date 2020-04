Dall'azienda agricola al forno, per arrivare alla tavola: l'azienda Equinotium promuove "Pane e zucchero"

Pane e Zucchero: questo il nome del neonato forno agricolo in cui vengono trasformati, con amore, i prodotti naturali dell'Azienda Agricola Asineria Equinotium di Atena Lucana. Dai grani del futuro e dai prodotti della terra, prendono forma pane, biscotti e pasta, confetture e marmellate, verdure e conserve e tanto altro.

I dolci

A ruba, per iniziare, il biscotto da latte denominato "tettina" per gli amici milanesi e "minnaredda" per quelli meridionali. "Cotti nel piccolo forno a legna della nostra azienda Asineria EquinOtium e hanno un leggero profumo di cannella e di arancia. - spiegano i titolari- I grani utilizzati sono Solibam tenero e la Risciola coltivati in maniera naturale, vengono poi moliti nel nostro mulino a pietra, le uova sono quelle delle nostre galline. Nessuna omologazione. Nessuna chimica se non quella della felicità".

A deliziare i palati di grandi e piccini, anche "Cuchis", biscotti senza glutine preparati con farina di ceci e pezzi di cioccolato fondente. Le consegne a domicilio saranno attive dal 27 aprile: golosi in estasi.