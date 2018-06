Parte il progetto “Ateneo della Pizza”: corso teorico-pratico rivolto ai giovani

Oggi pomeriggio, alle 16.30, presso la sala delle conferenze del Consorzio “Osservatorio Appennino Meridionale” del Campus Universitario di Fisciano, parte il progetto “Ateneo della Pizza”, organizzato dall’Associazione Uni.Sapori, dal Consorzio “Osservatorio Appennino Meridionale” e dalla Cisl Università di Salerno (sezione Cisl Giovani/Unisa). I

I dettagli

“Il progetto – spiega il presidente di Uni.Sapori Luca Martuscelli - prevede un corso Teorico/Pratico sulla pizza, al termine del quale verrà rilasciato un attestato di partecipazione, mentre, per gli agronomi iscritti all’ordine, in virtù dell’accreditamento all’O.D.A.F. di Salerno, ci sarà il riconoscimento di tre CFP”. L’ultimo giorno, nell’ambito di un concorso, verrà premiato il miglior pizzaiolo non professionista. “Il corso è stato organizzato - continua Martuscelli - con la preziosa collaborazione di alcuni partners; sono previsti cinque appuntamenti ed è prevista la partecipazione di pizzaioli professionisti e di alcuni docenti dell’Università di Salerno”.

Gli fa eco Leonardo Claps (Cisl Università): “Il nostro obiettivo è valorizzare le eccellenze del territorio provinciale e regionale, come possono essere la pizza e i suoi ingredienti cercando di dare un aiuto ai giovani in cerca di lavoro o ad intraprendere un’avventura imprenditoriale nel settore della ristorazione. Nei prossimi giorni – conclude - la sezione Giovani/Unisa, unitamente ad altre associazioni presenti nell’Ateneo universitario salernitano, organizzerà altri appuntamenti, rivolti a giovani studenti dell’intero territorio”.

Gallery