Dal caffè al brunch: il bar di via Memoli cambia look e nome, taglio del nastro per il "B Di Bar"

Ritorna, in una veste ancora più bella, il bar di via Francesco Memoli, nei pressi della Cittadella Giudiziaria: conclusi i lavori di ristrutturazione che hanno interessato il locale, l'ex Gran Caffè Dalù riapre i battenti dopo aver rinnovato look e nome. B Di Bar: questa la nuova denominazione del locale capitanato da Anna e Luca Bisogno, supportati da Francesco Speranza e dagli altri componenti del loro tenace staff.

Il taglio del nastro

Mercoledì 12 settembre, alle ore 19, dunque, l'inaugurazione del B Di Bar, con i suoi gustosi caffè, i dolci, i prodotti di gastronomia, squisiti panini, anche gluten free. Sarà, dunque, possibile nuovamente sorseggiare drink o assaggiare delizie, tra colazioni, brunch, merende, fino ad appetitosi aperitivi serali. Offrendo il free wify e dirette sky, il nuovo locale fungerà da punto di riferimento per la zona: in tanti, ne attendevano la riapertura, dopo i lavori estivi. Tanta curiosità.