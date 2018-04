Babà e casatiello convolano a nozze da Màdia: tutti invitati al "battesimo" del Babatiello

Non si finisce mai di leccarsi i baffi da Màdia, presso l'Irnocenter. In occasione delle festività pasquali, infatti, è nato il Babatiello, fusione appetitosa tra il babà e il casatiello. Un modo per rendere elegante e semplice il casatiello, regalandogli quel tocco in più che caratterizza i babà artigianali: questa l'idea vincente del tenace Francesco Miranda, pizzachef di Màdia che continua a viziare il palato dei buongustai.

Gli ingredienti

A rendere genuino oltre che saporito il Babatiello, i suoi ingredienti d'eccellenza, alias salame e pancetta di Gioi con provolone del Monaco e impasto al 100% farina di tipo1 semi-integrale. Una bontà che ha il merito di fondere sapientemente originalità e tradizione.