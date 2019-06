Stazione marittima: apre il Bahr, per rinfrescare salernitani e turisti, il 21 arriva la Arcuri

In tanti avevano sperato che spuntasse nella stazione marittima, ed effettivamente è stato inaugurato: Salerno ha un nuovo bar sul mare. E' stato inaugurato, infatti, il Bahr, con tavolini vista blu, per degustare salernitani e turisti con caffè, aperitivi ed anche piatti freschi per pranzo.

L'appuntamento

E, proprio presso il nuovo bar, la sera del 21 giugno si terrà il festival del Mare e dell'Incanto, in cui verrà consegnato il Premio Mediterraneo (1° edizione) all'attrice Manuela Arcuri. Tanta curiosità.

Foto di Antonio Capuano

