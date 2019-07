Dal caffè alla pizza, a due passi dal mare: il bar Isoletta conquista tutti

Di mattina offre servizio bar a chi scegli Pastena per godersi una giornata al mare e la sera, a due passi dal mare, con un panorama di tutto rispetto, propone delle squisite pizze. E' il bar Isoletta di Pastena, un piccolo paradiso a pochi metri dal centro cittadino.

La curiosità

Il rumore in sottofondo, è quello delle onde: tra le tante specialità, la pizza con le cozze che sta stregando grandi e piccini. Insomma, non resta che recarsi a l'Isoletta, per trascorrere delle ore all'insegna del relax e dei buoni sapori, rigorosamente made in Salerno.