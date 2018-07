Le pizze di Vito De Vita dedicate a Sordi e Verdone su La7

E' stato il celebre programma televisivo “Gustibus” su La7 domenica scorsa a celebrare due pizze che Vito De Vita. il pizzaiolo di Battipaglia titolare di PizzaArt (valutato 2 spicchi dalla guida delle Pizzerie di Gambero rosso) ha realizzato in onore di due celebri attori comici italiani: Alberto Sordi e Carlo Verdone.

La curiosità

L’associazione è stata resa possibile grazie alla Cinegustologia del critico Marco Lombardi: “Verdone è l’erede di Sordi, e infatti le due pizze ideate per Vito hanno in comune l’impasto croccante e numerose materie prime, ma se quella di Sordi è più sbilanciata sull’acidità (della satira) e sulle note affumicate di un’umanità “bruciata”, Verdone è più all’insegna del grasso e della dolcezza. A partire dal pomodorino giallo al posto di quello rosso”. Se la pizza in onore di Sordi era stata creata già lo scorso anno alla prima edizione del Festival della Cinegustologia, quella su Carlo Verdone è una novità assoluta. Entrambe sono entrate a far parte della carta di PizzaArt subito dopo la trasmissione televisiva.