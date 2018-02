Birra cask, è il Black Roses Irish Pub di via Vinciprova ad offrirla per primo

Curiosità a Salerno: il Black Roses Irish Pub di via Vinciprova è stato selezionato per essere il primo locale ad avere una birra cask in Italia. Le cask ale sono birre che, anziché in birrificio, maturano nel cask, un contenitore da circa 40 litri, dal quale sono poi direttamente servite al consumatore.

La tradizione

I cask sono accolti nella cellar, la cantina del pub, dove il publican li apre inserendo lo spile per permettere all’anidride carbonica prodotta dalla fermentazione di liberarsi: questi contenitori dovrebbero riposare sui racks un tempo sufficientemente lungo per consentire al lievito di agire e infine depositarsi sul fondo. Dopodiché, quando il publican comprende che è arrivato il momento, la birra potrà essere servita. Le cask ale sono servite a pompa, o direttamente dal cask, senza aggiungere anidride carbonica e spesso senza essere refrigerate. Il risultato è poter gustare una birra poco o per nulla carbonata, a temperatura di cantina, che si beve con una facilità estrema proprio grazie alla leggera carbonatura e, se in stile tradizionale, con bassa alcolicità. Da provare.