XXI edizione Festa della Birra in Campania Beer Fest: gli appuntamenti

Tutto pronto per la XXI edizione Festa della Birra in Campania Beer Fest: si è tenuta questa mattina, a Baronissi, la presentazione della manifestazione che si terrà in via Don Minzoni (Parcheggio Città della Medicina) da giovedì 2 a martedì 7 agosto. Presenti alla conferenza, il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante, il Presidente dell'Associazione "Il Punto", Antonio Aliberti; il Coordinatore Regione Campania presso Unionbirrai Beer Tasters, Alfonso Del Forno.

L'iniziativa

"Abbiamo 21 stand solo di food con oltre 50 prodotti. Chi verrà a questa manifestazione troverà di tutto, compresi coloro che hanno problemi di celiachia. Gli utili che saranno generati da questo evento e dalla Lotteria che abbiamo fatto partire saranno devoluti per la costruzione della nostra nuova sede", ha detto Antonio Aliberti. A prendere la parola successivamente è stato Alfonso Del Forno: "In quattro anni abbiamo lavorato perché questa festa diventasse la manifestazione di riferimento della birra artigianale in Campania. A partire da quest'anno ci impegneremo per portare questa manifestazione all'attenzione nazionale. Non corriamo dietro alle mode di feste delle birre che vogliono semplicemente aumentare ogni anno il numero di produttori presenti. Noi quest'anno abbiamo meno birrifici dell'anno scorso, ma più birre. Una delle grandi novità di questa edizione è aver creato una sinergia evidente tra la birra e il cibo: nessuno stand di food è stato inserito in maniera casuale, in modo da offrire a chi verrà un percorso di degustazione completo. Inoltre, quest'anno abbiamo introdotto per la prima volta a Baronissi il pagamento tramite gettoni di plastica personalizzati, che renderà le file alle casse molto più scorrevoli e ridurrà lo spreco di carta".

I prodotti

"Abbiamo dato maggiore priorità ai prodotti locali - incalza Valentina Iannone - anche per quanto riguarda l'intrattenimento. Il programma è variegato e si spalmerà su sei serate, dal 2 al 7 agosto". Obiettivo, dunque, è coniugare gli aspetti legati al piacere di gustare una buona birra artigianale con quelli legati alla promozione del territorio, delle sue eccellenze e dei prodotti tipici della tradizione locale. La manifestazione non è solo divertimento, ma anche formazione con i numerosi laboratori di degustazione che tendono a trasmettere ai partecipanti la consapevolezza della qualità del prodotto. Focus principale è il #BereResponsabile con approfondimenti sul rapporto tra birra e salute. Non mancheranno gonfiabili per bambini ed oltre 2000 posti a sedere.