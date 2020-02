Black Roses Irish Pub di Salerno tra i migliori d'Italia: il riconoscimento dell'Accademia della Birra

Anche il Black Roses Irish Pub di Salerno, è tra i pub d'Italia premiati dall'Accademia della Birra: il noto locale di via Vinciprova, infatti, ha ricevuto un riconoscimento per la valorizzazione dei prodotti e la qualità, al Beer&Food Attraction, manifestazione unica nel suo genere che ha riunito in un solo appuntamento, a Rimini, la più completa offerta nazionale e internazionale di birre, bevande, food e tendenze per l'out of home.

Tanta soddisfazione per il titolare, Vincenzo Penna, per il nuovo traguardo raggiunto, con gli allori al suo locale, tra i 50 premiati sui 600 pub candidati.