Rai, Linea Verde fa tappa presso Botteghelle 65: tanta curiosità

La troupe della Rai ha fatto nuovamente tappa a Salerno, per valorizzarne le bontà enogastronomiche. In particolare, le telecamere della trasmissione Linea Verde si sono fermate presso Botteghelle 65, storica salumeria a pochi passi dal Duomo, che sarà tra le protagoniste della puntata che andrà in onda il 24 febbraio.

Le bontà

Mostrando eccellenze locali e regionali e i prodotti del Presidio Slow-Food e Biologici, il titolare Pino Adinolfi ha evidenziato anche le prelibatezze della piccola enoteca con vini del territorio salernitano, proponendo la degustazione di diversi piatti di qualità, nonchè di formaggi e salumi. Il locale, ogni giorno, propone un menu che varia a seconda delle delizie presenti nel banco salumeria, da abbinare ad un buon calice di vino o ad una birra selezionata. Tanta curiosità.