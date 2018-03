Brioche, cornetti e altre delizie a lievitazione naturale: le specialità di Barra

Coccola i palati dei buongustai dal 1961, la storica briocheria Barra di via Marturi Ungheresi, a Pastena. Il laboratorio artigianale salernitano offre ogni mattina brioche, biscotti e cornetti a lievitazione naturale, senza latte e nè derivati e dunque adatti anche per gli intolleranti al lattosio.

La curiosità

In questo periodo, tra le specialità, anche le colombe pasquali al cioccolato, con canditi e senza: una bontà genuina tutta da gustare. Le delizie della storica briocheria, tra l'altro, hanno spopolato nel week-end, in occasione della Festa del Cioccolato che ha animato il lungomare di Salerno: in tanti, grandi e piccini, hanno potuto assaggiare e apprezzare i suoi prodotti artigianali.

