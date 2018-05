Bruschette, baguette e buon vino: tutti gli amanti del gusto da "Nonna Patty"

Baguette e bruschette da leccarsi i baffi, da Nonna Patty, il caratteristico locale sito in via Gelsi Rossi, a Salerno. Dalla classica caprese, a quella farcita con i medaglioni di melanzane alla parmigiana, bianchi o rossi, fino alla vegetariana con funghi champignon, scaglie di grana, prosciutto crudo a fette, o alle specialità più leggere con bresaola, rucola, scaglie di grana e limone grattuggiato: gli amanti del gusto non hanno che l'imbarazzo della scelta, dinanzi alle delizie preparate dalla chef Alma Lanzillotta. Tra le bruschette più richieste, quella con la mortazza alla griglia, pesto di rucola, pinoli e olive taggiasche e poi quella con radicchio alla piastra, provola dolce e pancetta o ancora quella con i fiori di zucca e la salsiccia. Gustosissime, le tagliate di salumi accompagnate da un buon calice di vino. E per concludere l'apericena, i più golosi possono assaggiare anche il dolce del giorno o, in alternativa, le bontà tipiche della storica pasticceria Pantaleone.

"La nostra scelta è quella di offrire piatti sempre preparati al momento, prediligendo la freschezza dei prodotti - ha spiegato il titolare Guadenzio Nobili che ha dedicato il locale alla madre, Nonna Patty - Alla velocità industriale, noi preferiamo la preparazione certosina per soddisfare le richieste dei clienti che apprezzano i sapori e la qualità delle nostre bruschette e delle nostre baguette". Dal tipo di pane al condimento: vasta la scelta per i buongustai che scelgono Nonna Patty. Da provare.

