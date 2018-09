Non solo bruschette e baguette: da Nonna Patty arriva "la bombetta"

Non smette mai di sorprendere, Nonna Patty, il caratteristico locale sito in via Gelsi Rossi. A far leccare i baffi ai buongustai, oltre alle appetitose bruschette e baguette, accompagnate da buon vino, è arrivata una nuova deliziosa specialità.

Si tratta della bombetta, alias una zucchina con gustoso ripieno di salsiccia e mozzarella. Squisiti, gli altri piatti, sempre preparati al momento e con ingredienti di eccellenza, presso il locale capitanato da Gaudenzio Nobili. Da provare.