Curiosità, i caciobond spopolano: anche Tv5 Monde dedica un servizio alle bontà nostrane

I caciobond stanno spopolando anche in Francia. Tv5 Monde ha dedicato un servizio al "formaggio creativo" di Giuseppe Morese e Coldiretti. Come è noto, il Caciobond proietta nel futuro il piacere di gustare un prodotto "che siamo costretti a produrre oggi a causa delle difficoltà della filiera bufalina indotte dalla pandemia", spiega Morese.

Il fratello di mio nonno - di cui porto il nome - era solito dire “ogni impedimento è giovamento". E così, nella difficoltà abbiamo aguzzato l’ingegno e con il caciobond trasformiamo un’odierna eccedenza di latte in una eccellenza casearia di domani: il caciocavallo di latte di bufala.

Ci sono diverse stagionature, da un mese a due anni, pronte per essere acquistate e in più acquistare il caciobond fa bene al cuore perchè il 10% dell’intero ricavato verrà donato all’Ospedale Cotugno di Napoli in prima linea nella lotta al Covid ‘19.