Caffè storici, nella Top 10 di Virail c'è anche un bar di Salerno

C’è anche Salerno nella classifica di Virail, la piattaforma ed app che compara tutti i mezzi di trasporto, che ha selezionato dal Nord al Sud i caffè storici di 10 città in cui concedersi una pausa dalla frenesia quotidiana. Gli innumerevoli caffè sparsi per lo Stivale sono un piacere per gli occhi e per il palato: dai luoghi di incontro di intellettuali e artisti che ne raccontano la storia, ai bar di riferimento per i buongustai dei nostri tempi, passando per le torrefazioni dove scegliere la miscela perfetta.

La curiosità

Nella classifica di Virail troviamo il “Bar Verdi”, caffè storico della città dal 1910, situato di fronte al Teatro Municipale “Giuseppe Verdi”. Qui si può bere il caffè tostato a legna, da accompagnare con dolci artigianali. Da circa dieci anni il Bar Verdi è anche caffè letterario, dove acquistare o consultare un libro mentre ci si rilassa con una tisana o una cioccolata calda.