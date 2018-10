Campionato della Pizza a Fiuggi, il trionfo del salernitano Vincenzo Mansi

Nuove soddisfazione per il noto pizzaiolo salernitano Vincenzo Mansi che si è classificato 1° al Campionato Italiano di Fiuggi per la categoria Pizza Napoletana. Lo stesso Mansi ha conquistato anche il terzo posto per la categoria Pizza al pomodorino ciliegino, per la categoria Pizza alla bufala ed anche per quella Pizza larga.

"Mi sono sentito a disagio per tutte le volte che mi hanno chiamato sul podio, ma anche questo vuol dire che il campionato é stato al massimo della trasparenza...grazie di tutto Fiuggi!", ha commentato il titolare de "La Pizza di Vincenzo Mansi", elegante locale tra Pastena e Torrione che rappresenta un insostituibile punto di riferimento del gusto per tutti gli amanti della buona pizza.