"Campioni in erba", il gelataio cilentano Simone Esposito si colloca al secondo posto

Il Cilento alla ribalta nazionale grazie al maestro gelatiere Simone Esposito, che si è collocato ai primi posti del quarto concorso nazionale “Campioni in erba” che, ogni anno, si svolge a Giussano in Lombardia. E' il titolare del bar-gelateria-pasticceria “Meeting dal 1984” situato ad Acciaroli (Pollica). Passione e maestria trasmessa dal padre Gennaro Esposito che possiede un'esperienza nel settore trentennale

Il concorso

Ad organizzare l’evento è stata la Scuola Delicati Equilibri di Andrea Vescia. Ad arrivare nella cittadina brianzola, armati di cacao, latte, spatola e cucchiai non sono stati, come nelle passate edizioni, solo gelatieri provenienti dalle regioni del Nord Italia. Questa volta la dolcezza ha allargato i suoi confini spingendosi fino alla Campania, alla Sicilia e persino oltreconfine, con un concorrente in arrivo dalla Renania.

La gara si è basata sulla preparazione del “Cioccolato Pregiato” preparato da tutti i partecipanti (21 maestri gelatieri) secondo il proprio metodo di lavorazione. Il gelato di Esposito è stato realizzato su base latte utilizzando una massa di cacao “non potassato” con una percentuale totale in ricetta pari al 25% insieme al cioccolato puro con una percentuale del 75%. Alla fine è stato giudicato da una giuria tecnica composta da 6 persone, i voti andavano da 1 a 5 con un punteggio massimo ottenibile pari a 30. E il giovane cilentano si è piazzato al secondo posto con una votazione pari a 27/30 a sole 2 distanze dal primo classificato.