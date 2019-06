Capricorner: al lido Marilina arriva la pizza a mare che "nun se 'nchiomm"

La bontà della pizza che "nun se 'nchiomm" approda a mare. E, precisamente, presso il Lido Marilina di via Dei Navigatori, sulla litoranea di Pontecagnano Faiano. Da luglio e per l'intera stagione estiva, il noto artigiano della pizza Donato Lardieri, appassionato di grani antichi e ricette tradizionali, delizierà, dunque, i palati dei buongustai a due passi dal mare, insieme alla sua ciurma.

La novità

In occasione della bella stagione, Corner Pizza si trasforma in Capricorner, per offrire agli amanti della pizza made in Salerno la possibilità di degustare le sue bontà sulla spiaggia, con il sottofondo delle onde e la frescura della brezza marina. Tanta curiosità.