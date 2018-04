Curiosità, i ristoranti tipici adottano il Carciofo di Paestum IGP

Si terrà martedì 17 aprile 2018 presso la Taverna del Fattore di Capaccio-Paestum, il secondo dei quattro appuntamenti in ristoranti tipici dell’area di produzione del Carciofo di Paestum IGP.

Gli incontri

Gli incontri prevedono degustazioni guidate di pietanze a base di Carciofo di Paestum IGP prodotto dalle aziende Terra Orti in abbinamento a prodotti di eccellenza del territorio. In questa circostanza il menu preparato dallo Chef Luigi Prisco vede protagonista il pesce accanto al principe dei ortaggi.

Gli altri appuntamenti

Il “Carciofo di Paestum” IGP per le sue caratteristiche peculiari è molto apprezzato in cucina, soprattutto dagli chef, che lo utilizzano nella preparazione di svariate ricette e piatti, particolarmente graditi ai tanti turisti che visitano la Piana del Sele e in particolare i Templi di Paestum. Gli altri due appuntamento sono previsti per il 20 aprile al Panigaccio di Eboli e il 24 aprile da Vitale, a Battipaglia.