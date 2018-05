Il Carciofo di Paestum IGP va al "Cibus" di Parma

Dal 7 al 10 maggio prossimi al Cibus di Parma, nel padiglione 8 Stand A003, ci sarà un'area dedicata al Carciofo di Paestum IGP nell’ambito della campagna promozionale 2018 di questo prodotto, promossa dalla stessa OP Terra Orti e finanziata dalla misura 3, tipologia di intervento 3.2.1, del P.S.R. Campania 2014– 2020.

I dettagli

Il Cibus di Parma si profila come un nuovo appuntamento record: 3.100 espositori presenti (più 100 rispetto al 2016), 135 mila mq di spazi espositivi (più 5mila sul 2016 grazie a un nuovo padiglione temporaneo) e 80 mila visitatori professionali attesi, di cui il 20% dall’estero e tra questi 2.500 top buyers. Ben 1.300 i giornalisti accreditati. Lo stand sarà un punto di diffusione di materiale pubblicitario e di degustazione del principe degli ortaggi, con la presenza di personale specializzato che, insieme ai rappresentanti di Terra Orti, provvederà a divulgare tutte le informazioni relative alle produzioni dei soci dell’OP.

Il commento

Soddisfatto il presidente di Terra Orti Alfonso Esposito: “Quest’anno abbiamo aumentato la nostra visibilità al fine di incrementare le possibilità di sviluppo e consolidamento dei contatti a livello nazionale. Questa fiera rappresenta uno degli eventi più prestigiosi del comparto agroalimentare in Italia e costituisce una vetrina formidabile per presentare ai possibili acquirenti, in primo luogo del settore Horeca, le nostre produzioni di pregio ed in particolare il Carciofo di Paestum IGP”.