Tradizione e sperimentazione a La Casina Vegan, tra laboratori e degustazioni

Eventi conoscitivi, incontri e laboratori, presso la Casina Vegan di Salerno, in via Casa Stanzione, a Sant'Eustachio. Tante, infatti, le attività del neonato club enogastronomico che mira a divulgare i principi di un'alimentazione sana e naturale, con iniziative aperte a tutti i curiosi. Da conoscere e studiare, in particolare, i piatti vegani, decisamente squisiti, sfornati dalla chef Cristina De Vita, perfetti anche in casi di intolleranze alimentari al lattosio e non solo.

Le caratteristiche

Nel neonato club enogastronomico, aperto tutte le sere, tra un dibattito e una chiacchierata con esperti del benessere, è possibile anche riscoprire ricette della tradizione, come la antica giardiniera, oltre che rivisitazioni e sperimentazioni culinarie convincenti, come la vellutata di zucca con le verdurine di stagione saltate, crepes preparate con farina di ceci, frittatine di spinaci e broccoli, pasta patate e rucola, cavolfiore con tofu affumicato, salsa allo yogurt e senape, carciofi gratinati e tante altre delizie salutari. Incontri di formazione e laboratori per grandi e piccini, dunque, caratterizzano la Casina, rendendola un polo di riferimento enogastronomico aperto a tutti gli amanti del benessere, nel rispetto della natura e dei valori etici: per tenersi aggiornati sugli eventi o per avere ulteriori informazioni, è possibile visitare la pagina Facebook La Casina Vegan.

