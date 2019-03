Cava, lunghissime file per assaggiare le specialità di "20 pizza & delicius in teglia"

“Delicius” si espande a Cava de’ Tirreni. Dopo il successo dell’ormai già famoso “20 pizza & delicius”, situato in Corso Mazzini 20, è destinato ad accogliere migliaia di amanti della pizza anche il nuovo locale “20 pizza & delicius in teglia”, aperto lo scorso 19 marzo in Corso Umberto I. Ieri sera – come mostrano le foto di Gerardo Scafuro – lunghissime file di clienti si sono formate davanti al nuovo ristorante-pizzeria metelliano. Centinaia di giovani, coppie e famiglie hanno atteso anche a lungo pur di assaggiare le specialità della casa.