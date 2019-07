Cava, “Wine & Delicious": l’ultimo di una serie di goduriosi format di successo di Vincenzo Falcone

Annunciato quasi in sordina, tra indizi più o meno espliciti, sui seguitissimi canali social di Vincenzo Falcone Delicious, è ora ufficialmente aperto al pubblico il sesto locale della famiglia Delicious dedicato al vino. “Wine & Delicious” è infatti solo l’ultimo dei sogni nel cassetto che Vincenzo è riuscito a realizzare, con i giusti tempi e la solita cura nei dettagli, per dar sfogo alla sua grande passione per il vino, di cui non ha mai fatto segreto. Dopo aver deliziato migliaia di palati grazie a un’offerta variegata in grado di soddisfare ogni gusto e ogni età, il nuovo locale dedicato all’universo del vino rappresenta la ciliegina sulla torta di un’offerta culinaria che si può definire ormai completa.

Se gli abitanti di Cava sono testimoni diretti dell’impegno e della dedizione totale che Vincenzo riserva a ogni singolo progetto, chi sceglie di percorrere decine se non centinaia di chilometri per godersi le delizie realizzate nei suoi locali, potrà cogliere al primo ‘sorso’ il risultato di un intero anno di ricerca necessario per completare una carta dei vini che attraversa diverse parti del mondo, scelti in base a un rigorosissimo rapporto qualità/prezzo e di varietà organolettiche. Anche la somministrazione al calice avviene attraverso modalità innovative. Wine & Delicious è l’unica enoteca in zona dotata di una speciale teca in grado di conservare il vino in condizioni di temperatura e umidità perfette, per bere ogni volta un calice diverso e goderne le diverse sfumature come se la bottiglia fosse stata appena stappata. Non solo vino, ma anche diversi piatti ideati per accompagnare l’ampio raggio di provenienza delle etichette in cantina: dal bagel newyorkese al taco messicano, per arrivare all’halloumi cipriota, sempre preparati e serviti con quel tocco distintivo in più che rende celebre il brand Delicious.

Dulcis in fundo, a dimostrazione dell’affetto e il rispetto per la sua terra e la spiccata sensibilità per un aspetto che è tutt’altro che un semplice dettaglio, Wine & Delicious è il primo locale completamente plastic free, così come lo saranno presto tutti i locali targati Vincenzo Falcone Delicious.