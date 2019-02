Gusto ed etica si fondono: apre i battenti la Casina Vegan a Salerno

Conto alla rovescia per gli amanti del gusto e dell'etica: apre i battenti giovedì sera, infatti, la Casina Vegan, il nuovo club enogastronomico sito in via Casa Stanzione, a Salerno.

L'appuntamento

Il club capitanato dalla chef vegana Cristina De Vita darà il via alle sue attività e alla campagna di tesseramento, accogliendo ospiti e curiosi con uno squisito vegbuffet. Rigorosamente plastic free, la serata riserva interessanti sorprese per tutti gli amanti della buona tavola e dell'enogastronomia. L'appuntamento è per il 21 febbraio a partire dalle ore 20: attesa una folta partecipazione.